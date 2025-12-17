Зеленський відповів на нові погрози Путіна та звернувся до США

Рубрики
МЕНЮ
Маламура Сергій
Президент Володимир Зеленський відреагував на нові агресивні заяви російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, ватажок Кремля підтвердив, що хоче зробити наступний рік роком війни.
Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел
На це варто звернути увагу Сполученим Штатам Америки. Про це український президент заявив у черговому відеозверненні.
"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії", — зазначив Зеленський.
За словами президента, коли в росіян "саме такий настрій", то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну. Загарбники також хочуть домогтися легітимізації крадіжки Росією української землі.
"А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями", — сказав президент.
За словами Зеленського, зараз потрібен реальний захист від російської "історії божевілля". Україна продовжить роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був.
"Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки", — додав Зеленський.
Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін вжив лайливе слово стосовно європейських лідерів, назвавши їх "підсвинками". Крім того, він сказав, що в Європі "немає жодної цивілізації, а лише суцільна деградація".