Зеленский ответил на новые угрозы Путина и обратился к США



















Президент Владимир Зеленский отреагировал на новые агрессивные заявления российского диктатора Владимира Путина. По его словам, главарь Кремля подтвердил, что хочет сделать следующий год годом войны.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

На это следует обратить внимание Соединенным Штатам Америки. Об этом украинский президент заявил в очередном видеообращении.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные предписания их армии", – отметил Зеленский.

По словам президента, когда у россиян именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину. Захватчики также хотят добиться легитимизации воровства Россией украинской земли.

"А дальше – другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими вроде бы "историческими землями", — сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас нужна реальная защита от российской "истории безумия". Украина продолжит работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была.

"Нужны решения по безопасности, нужны финансовые решения, в том числе по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и поступать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу на достижение безопасности", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин употребил ругательное слово по отношению к европейским лидерам, назвав их "подсвинками". Кроме того, он сказал, что в Европе "нет никакой цивилизации, а сплошная деградация".