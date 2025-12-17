Зеленский образовал пять новых военных администраций в одной из областей

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании пяти новых военных администраций.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Речь идет о сельских и поселковых военных администрациях в Днепропетровской области. Документы опубликованы на сайте президента.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", — говорится в документе.

Во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" президент образовал в Синельниковском районе Днепропетровщины:

Великомихайловскую сельскую военную администрацию;

Маломихайловскую сельскую военную администрацию;

Межевскую поселковую военную администрацию;

Покровскую поселковую военную администрацию;

Славянскую сельскую военную администрацию.

Другими указами президент назначил руководителей этих военных администраций.

