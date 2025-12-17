logo

Зеленский образовал пять новых военных администраций в одной из областей
Зеленский образовал пять новых военных администраций в одной из областей

Новые военные администрации образованы в Синельниковском районе Днепропетровщины

17 декабря 2025, 23:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании пяти новых военных администраций.

Зеленский образовал пять новых военных администраций в одной из областей

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Речь идет о сельских и поселковых военных администрациях в Днепропетровской области. Документы опубликованы на сайте президента.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", — говорится в документе.

Во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" президент образовал в Синельниковском районе Днепропетровщины:

Великомихайловскую сельскую военную администрацию;

Маломихайловскую сельскую военную администрацию;

Межевскую поселковую военную администрацию;

Покровскую поселковую военную администрацию;

Славянскую сельскую военную администрацию.

Другими указами президент назначил руководителей этих военных администраций.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский отреагировал на новые агрессивные заявления российского диктатора Владимира Путина. По его словам, глава Кремля подтвердил, что хочет сделать следующий год годом войны. По словам президента, на это следует обратить внимание Соединенным Штатам Америки.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Владимир Зеленский рассказал о "наиболее активных и целенаправленных переговорах о мире" с начала полномасштабного вторжения России. Украина активно сотрудничает с международными партнерами для того, чтобы наконец покончить с войной, которую РФ развязала против украинского народа.



Источник: https://www.president.gov.ua/documents/9702025-57669
