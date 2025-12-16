Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тривають "найбільш активні та цілеспрямовані переговори про мир" з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив під час свого виступу у парламенті Нідерландів, інформує The Guardian.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

За словами Зеленського, мова не йде про паузу чи тимчасові домовленості без чітких гарантій. Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами для того, щоб нарешті покласти край війні, яку Росія розв’язала проти українського народу.

Президент підкреслив, що Україні й досі необхідна така ж сильна політична підтримка, яка була надана країні з самого початку выйни. Це включає не лише дипломатичну підтримку, а й ефективні санкції проти агресора, постачання оборонної техніки та політичні гарантії безпеки.

Коментуючи заяви Кремля про необхідність усунення "корінних причин війни", Зеленський зазначив, що Росія протягом десятиліть обирала шлях конфліктів замість діалогу — від Чечні та Балкан до Молдови й Сирії. При цьому, підкреслив український лідер, російська влада традиційно уникає власної відповідальності та звинувачує інших у провокаціях.

"Москва завжди перекладає провину на інших, намагаючись виправдати свої агресивні дії. Ніколи причини війни не криються в Кремлі, завжди — у їхніх сусідах", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Кремль часто очікує поступок, сподіваючись, що це зупинить кровопролиття на українській землі.

Нагадаємо, німецьке видання BILD зазначає, що після переговорів у Берліні в західних політичних колах почали говорити про ймовірне завершення війни. Політики відзначають, що мир зараз виглядає "ближчим, ніж будь-коли". Схожої думки дотримується й колишній президент США Дональд Трамп, який висловив оптимізм щодо майбутніх результатів мирних переговорів.

Як вже писали "Коментарі", російські науковці розпочали дослідження механізмів старіння та способів продовження життя після заяв Володимира Путіна про бажання дожити до 150 років. Експерименти проводяться, зокрема, на тваринах із використанням різних біологічно активних речовин, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на три наукові установи країни.