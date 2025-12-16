Ничего подобного за время войны еще не было: Зеленский выступил со срочным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ведутся "наиболее активные и целенаправленные переговоры о мире" с начала полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте Нидерландов, информирует The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По словам Зеленского, речь не идет о паузе или временных договоренностях без четких гарантий. Украина активно сотрудничает с международными партнерами для того, чтобы наконец положить конец войне, которую Россия развязала против украинского народа.

Президент подчеркнул, что Украине до сих пор необходима столь же сильная политическая поддержка, которая была оказана стране с самого начала войны . Это включает не только дипломатическую поддержку, но и эффективные санкции против агрессора, поставки оборонной техники и политические гарантии безопасности.

Комментируя заявления Кремля о необходимости устранения "коренных причин войны", Зеленский отметил, что Россия в течение десятилетий выбирала путь конфликтов вместо диалога — от Чечни и Балкан до Молдовы и Сирии. При этом, подчеркнул украинский лидер, российские власти традиционно избегают собственной ответственности и обвиняют других в провокациях.

"Москва всегда перекладывает вину на других, пытаясь оправдать свои агрессивные действия. Никогда причины войны не кроются в Кремле, всегда — в соседях", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Кремль часто ожидает уступок в надежде, что это остановит кровопролитие на украинской земле.

Напомним, немецкое издание BILD отмечает, что после переговоров в Берлине в западных политических кругах стали говорить о вероятном завершении войны. Политики отмечают, что мир сейчас выглядит "ближе, чем когда-либо". Похожего мнения придерживается и бывший президент США Дональд Трамп, выразивший оптимизм по поводу будущих результатов мирных переговоров.

