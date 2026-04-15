За Бахмут вже давно забули: чи достойне місто статусу «Міста-героя України»
За Бахмут вже давно забули: чи достойне місто статусу «Міста-героя України»

За крок до почесного звання: Донецька обласна влада ініціювала нагородження Бахмута

15 квітня 2026, 15:58
Недилько Ксения

Донецька обласна державна адміністрація (ОВА) офіційно підтримала ініціативу щодо присвоєння Бахмуту почесної відзнаки "Місто-герой України". Про це стало відомо з відповіді відомства на журналістський запит порталу "Коментарі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Процес було запущено лише після розгляду петиції громадянина, депутата Бахмутської міської ради О.В. Бабенка, яку наприкінці 2025 року доручив опрацювати Президент Володимир Зеленський. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ОДА, адміністрація вже підготувала та внесла відповідне подання Главі держави.

У документі зазначається, що статус пропонується надати, враховуючи "визначні героїчні вчинки та особливі заслуги громадян, виявлені під час захисту Бахмута від збройної агресії Російської Федерації".

Окрім прямого звернення до Президента, ОВА залучила до процесу і профільне міністерство.

"07 січня 2026 року було направлено лист до Віцепрем’єр-міністра з відновлення України з пропозицією ініціювати перед Кабінетом Міністрів питання щодо внесення подання про присвоєння Бахмуту статусу "Місто-герой"", — йдеться у відповіді на запит.

Наразі остаточне рішення за Кабінетом Міністрів та Президентом України. Бахмут, який став символом незламності під час повномасштабного вторгнення, може офіційно поповнити перелік міст, що вже мають цю відзнаку.

Цікаво та дивно, що цим питанням зайнялися лише після розголосу та петиції самих мешканців міста-фортеці, назва якого у 2022 та 2023 роках була на слуху ледь не у кожного українця та за кордоном. Проте дива не сталося, і почесне звання "Місто-герой України" отримали вже Краматорськ, Дружківка, Слов’янськ, Костянтинівка та Покровськ на Донеччині, але не Бахмут, який вже окуповано та вщент зруйновано.



