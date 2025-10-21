Рубрики
Мешканці Бахмута, в якому понад рік тривали бої, та який називали фортецею, обурені: багатьом містам Донеччини надали звання "Місто-герой України", а про Бахмут вже забули. Місцеві жителі створили петицію на сайті Президента України, з проханням надати місту Бахмут звання "Місто-герой України". До кінця голосування залишилося 87 днів.
Мешканці Бахмута шоковані: була Фортеця, але до міста-героя не «дотягнула»
"Шановний пане Президенте, просимо присвоїти місту Бахмут Донецької області почесне звання "Місто-герой України" за видатний внесок в оборону нашої держави від російських окупантів.
У 2014 році Бахмут став точкою зупинки проросійських атак, саме тут українські оборонці не допустили захоплення стратегічних об’єктів. Під час 85 днів окупації місцевих мешканців, які не погоджувалися з режимом окупантів і проросійською політикою, викрадали, допитували та незаконно утримували у захопленій будівлі місцевої прокуратури.
Завдяки захисту військових частин у Бахмуті проросійські бойовики не отримали доступ до великих запасів бойової техніки, зброї та боєприпасів.
Після звільнення Бахмут залишився прифронтовим містом. Він приймав військових, поранених, переселенців з Донеччини та Луганщини, підтримував армію, волонтерив, тримав тил, допомагав відновлювати техніку та лікувати бійців. Місто стало опорою для тих, хто продовжував боротися за Донбас", – пише автор петиції, депутат Бахмутської міської ради Олександр Бабенко.
Він зазначає, що у 2015 році Бахмут опинився під ворожим обстрілом, унаслідок чого загинула дитина та жінка, а семеро людей отримали поранення.
Мешканці міста збирають підписи, але з 25 тисяч необхідних наразі лише трохи більше шести тисяч проголосували.
Бахмутян підтримала і акторка Ольга Сумська.
"Пане Президенте, присвоєння Бахмуту статусу "Місто-герой України" є моральним обов’язком держави перед громадою, що вистояла, перед українськими воїнами, які віддали життя, і перед усією Україною та світом, для яких наше місто стало фортецею спротиву, віри, мужності й незламності українців.
Просимо присвоїти Бахмуту звання "Місто-герой України". Підтримайте тих, хто тримав небо, землю й людяність. Не маємо права дозволити, щоб цей подвиг залишився лише у стрічках новин!" – пише Сумська.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 1 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння звання "Місто-герой України" багатьом містам, у Донецькій області звання отримали – Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ. Бахмута в цьому списку не було.