Мешканці Бахмута, в якому понад рік тривали бої, та який називали фортецею, обурені: багатьом містам Донеччини надали звання "Місто-герой України", а про Бахмут вже забули. Місцеві жителі створили петицію на сайті Президента України, з проханням надати місту Бахмут звання "Місто-герой України". До кінця голосування залишилося 87 днів.

Мешканці Бахмута шоковані: була Фортеця, але до міста-героя не «дотягнула»

"Шановний пане Президенте, просимо присвоїти місту Бахмут Донецької області почесне звання "Місто-герой України" за видатний внесок в оборону нашої держави від російських окупантів. У 2014 році Бахмут став точкою зупинки проросійських атак, саме тут українські оборонці не допустили захоплення стратегічних об’єктів. Під час 85 днів окупації місцевих мешканців, які не погоджувалися з режимом окупантів і проросійською політикою, викрадали, допитували та незаконно утримували у захопленій будівлі місцевої прокуратури. Завдяки захисту військових частин у Бахмуті проросійські бойовики не отримали доступ до великих запасів бойової техніки, зброї та боєприпасів. Після звільнення Бахмут залишився прифронтовим містом. Він приймав військових, поранених, переселенців з Донеччини та Луганщини, підтримував армію, волонтерив, тримав тил, допомагав відновлювати техніку та лікувати бійців. Місто стало опорою для тих, хто продовжував боротися за Донбас", – пише автор петиції, депутат Бахмутської міської ради Олександр Бабенко.

Він зазначає, що у 2015 році Бахмут опинився під ворожим обстрілом, унаслідок чого загинула дитина та жінка, а семеро людей отримали поранення.

"У 2022 році, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, Бахмут продовжував бути справжнім щитом України. Понад 10 місяців тривали найзапекліші бої сучасності. Українські воїни стримували навалу ворога, не дозволили просунутися далі на Часів Яр, Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ, скували величезні ресурси армії рф і тим самим виграли дорогоцінний час для всієї країни. Саме тут ворог виснажив свої сили й зазнав катастрофічних втрат. Кожен метр землі став символом стійкості, кожна вулиця — історією подвигу нації", – наголошує бахмутянин.

Мешканці міста збирають підписи, але з 25 тисяч необхідних наразі лише трохи більше шести тисяч проголосували.

Бахмутян підтримала і акторка Ольга Сумська.

"Пане Президенте, присвоєння Бахмуту статусу "Місто-герой України" є моральним обов’язком держави перед громадою, що вистояла, перед українськими воїнами, які віддали життя, і перед усією Україною та світом, для яких наше місто стало фортецею спротиву, віри, мужності й незламності українців. Просимо присвоїти Бахмуту звання "Місто-герой України". Підтримайте тих, хто тримав небо, землю й людяність. Не маємо права дозволити, щоб цей подвиг залишився лише у стрічках новин!" – пише Сумська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 1 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння звання "Місто-герой України" багатьом містам, у Донецькій області звання отримали – Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ. Бахмута в цьому списку не було.