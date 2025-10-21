Рубрики
Жители Бахмута, в котором больше года продолжались бои и который называли крепостью, возмущены: многим городам Донетчины присвоили звание "Город-герой Украины", а о Бахмуте уже забыли. Местные жители создали петицию на сайте Президента Украины, с просьбой присвоить городу Бахмут звание "Город-герой Украины". До конца голосования осталось 87 дней.
Жители Бахмута шокированы: была Фортеця, но до города-героя не «дотянула»
"Уважаемый господин Президент, просим присвоить городу Бахмут Донецкой области почетное звание "Город-герой Украины" за выдающийся вклад в оборону нашего государства от российских оккупантов.
В 2014 году Бахмут стал точкой остановки пророссийских атак, именно здесь украинские защитники не допустили захвата стратегических объектов. Во время 85 дней оккупации местных жителей, которые не соглашались с режимом оккупантов и пророссийской политикой, похищали, допрашивали и незаконно содержали в захваченном здании местной прокуратуры.
Благодаря защите военных частей в Бахмуте пророссийские боевики не получили доступа к большим запасам боевой техники, оружия и боеприпасов.
После освобождения Бахмут остался прифронтовым городом. Он принимал военных, раненых, переселенцев из Донетчины и Луганщины, поддерживал армию, волонтерил, держал тыл, помогал восстанавливать технику и лечить бойцов. Город стал опорой для тех, кто продолжал бороться за Донетчину", – пишет автор петиции, депутат Бахмутского городского совета Александр Бабенко.
Он отмечает, что в 2015 году Бахмут оказался под вражеским обстрелом, в результате чего погибли ребенок и женщина, а семь человек получили ранения.
Жители города собирают подписи, но из 25 тысяч необходимых только чуть более шести тысяч проголосовали.
Бахмутчан поддержала и актриса Ольга Сумская.
"Господин Президент, присвоение Бахмуту статуса "Город-герой Украины" является моральной обязанностью государства перед выстоявшим обществом, перед украинскими воинами, отдавшими жизнь, и перед всей Украиной и миром, для которых наш город стал крепостью сопротивления, веры, мужества и несокрушимости украинцев.
Просим присвоить Бахмуту звание "Город-герой Украины". Поддержите тех, кто держал небо, землю и человечность. Не имеем права позволить, чтобы этот подвиг остался только в новостных лентах!" – пишет Сумская.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении звания "Город-герой Украины" многим городам, в Донецкой области звание получили – Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск. Бахмута в этом списке не было.