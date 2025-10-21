Жители Бахмута, в котором больше года продолжались бои и который называли крепостью, возмущены: многим городам Донетчины присвоили звание "Город-герой Украины", а о Бахмуте уже забыли. Местные жители создали петицию на сайте Президента Украины, с просьбой присвоить городу Бахмут звание "Город-герой Украины". До конца голосования осталось 87 дней.

Жители Бахмута шокированы: была Фортеця, но до города-героя не «дотянула»

"Уважаемый господин Президент, просим присвоить городу Бахмут Донецкой области почетное звание "Город-герой Украины" за выдающийся вклад в оборону нашего государства от российских оккупантов. В 2014 году Бахмут стал точкой остановки пророссийских атак, именно здесь украинские защитники не допустили захвата стратегических объектов. Во время 85 дней оккупации местных жителей, которые не соглашались с режимом оккупантов и пророссийской политикой, похищали, допрашивали и незаконно содержали в захваченном здании местной прокуратуры. Благодаря защите военных частей в Бахмуте пророссийские боевики не получили доступа к большим запасам боевой техники, оружия и боеприпасов. После освобождения Бахмут остался прифронтовым городом. Он принимал военных, раненых, переселенцев из Донетчины и Луганщины, поддерживал армию, волонтерил, держал тыл, помогал восстанавливать технику и лечить бойцов. Город стал опорой для тех, кто продолжал бороться за Донетчину", – пишет автор петиции, депутат Бахмутского городского совета Александр Бабенко.

Он отмечает, что в 2015 году Бахмут оказался под вражеским обстрелом, в результате чего погибли ребенок и женщина, а семь человек получили ранения.

"В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Бахмут продолжал быть настоящим щитом Украины. Более 10 месяцев продолжались самые упорные бои современности. Украинские воины сдерживали нашествие врага, не позволили продвинуться дальше на Часов Яр, Константиновку, Краматорск и Славянск, сковали огромные ресурсы армии РФ и тем самым выиграли драгоценное время для всей страны. Именно здесь враг истощил свои силы и понес катастрофические потери. Каждый метр земли стал символом устойчивости, каждая улица — история подвига нации", – отмечает бахмутчанин.

Жители города собирают подписи, но из 25 тысяч необходимых только чуть более шести тысяч проголосовали.

Бахмутчан поддержала и актриса Ольга Сумская.

"Господин Президент, присвоение Бахмуту статуса "Город-герой Украины" является моральной обязанностью государства перед выстоявшим обществом, перед украинскими воинами, отдавшими жизнь, и перед всей Украиной и миром, для которых наш город стал крепостью сопротивления, веры, мужества и несокрушимости украинцев. Просим присвоить Бахмуту звание "Город-герой Украины". Поддержите тех, кто держал небо, землю и человечность. Не имеем права позволить, чтобы этот подвиг остался только в новостных лентах!" – пишет Сумская.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении звания "Город-герой Украины" многим городам, в Донецкой области звание получили – Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск. Бахмута в этом списке не было.