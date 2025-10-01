Міста, які рятують життя та стоять на захисті нашої держави отримали почесні звання "Місто-герой України". Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський у відеозверненні.

В Україні з’явилися нові «Міста-герої»: Президент підписав Указ

"Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", – наголосив президент.

Так, почесне звання "Місто-герой України" отримають:

На Дніпровщині – Павлоград, Нікополь, Марганець.

Міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ.

На Запоріжжі – Гуляйполе, Оріхів.

У Миколаївській області – Вознесенськ і Баштанка.

На Сумщині – Суми, Тростянець.

Куп’янськ на Харківщині.

Старокостянтинів, місто Хмельницької області.

"Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей", – наголосив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів до Дня Захисників та Захисниць України, якими присвоїв військові та спеціальні звання ряду військових, командирів та керівників.