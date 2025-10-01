Рубрики
Міста, які рятують життя та стоять на захисті нашої держави отримали почесні звання "Місто-герой України". Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський у відеозверненні.
В Україні з’явилися нові «Міста-герої»: Президент підписав Указ
Так, почесне звання "Місто-герой України" отримають:
На Дніпровщині – Павлоград, Нікополь, Марганець.
Міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ.
На Запоріжжі – Гуляйполе, Оріхів.
У Миколаївській області – Вознесенськ і Баштанка.
На Сумщині – Суми, Тростянець.
Куп’янськ на Харківщині.
Старокостянтинів, місто Хмельницької області.
