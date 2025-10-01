Рубрики
Города, спасающие жизнь и стоящие на защите нашего государства, получили почетные звания "Город-герой Украины". Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в видеообращении.
В Украине появились новые «Города-герои»: Президент подписал Указ
Так, почетное звание "Город-герой Украины" получат:
На Днепровщине – Павлоград, Никополь, Марганец.
Города Донбасса: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск.
В Запорожье – Гуляйполе, Орехов.
В Николаевской области – Вознесенск и Баштанка.
В Сумской области – Сумы, Тростянец.
Купянск Харьковской области.
Староконстантинов, город Хмельницкой области.
