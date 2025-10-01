Города, спасающие жизнь и стоящие на защите нашего государства, получили почетные звания "Город-герой Украины". Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в видеообращении.

В Украине появились новые «Города-герои»: Президент подписал Указ

"Сегодня, в День защитников, в Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши громады в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, стойкости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои – города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства – в полном смысле этих слов", – подчеркнул президент.

Так, почетное звание "Город-герой Украины" получат:

На Днепровщине – Павлоград, Никополь, Марганец.

Города Донбасса: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск.

В Запорожье – Гуляйполе, Орехов.

В Николаевской области – Вознесенск и Баштанка.

В Сумской области – Сумы, Тростянец.

Купянск Харьковской области.

Староконстантинов, город Хмельницкой области.

"Я горжусь вами! Честь – представлять такой народ, такие города, громады, таких храбрых людей", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

