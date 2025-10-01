Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів до Дня Захисників та Захисниць України, якими присвоїв військові та спеціальні звання ряду військових, командирів та керівників.

Президент присвоїв звання генералів ряду військових: серед них Андрій Білецький

Так, військове звання бригадного генерала присвоєно:

- полковнику БІЛЕЦЬКОМУ Андрію Євгенійовичу — командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.

- полковнику ДРЕМУХУ Юрію Михайловичу — першому заступнику директора департаменту планування застосування — начальнику оперативного управління Головного управління Національної гвардії України.

- полковнику НАЗАРУКУ Віктору Вікторовичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

- полковнику РАЛЬЦЕВУ Юрію Олександровичу — заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту присвоєно полковнику служби цивільного захисту ПЛАТОНОВУ Денису Валерійовичу — начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно полковнику поліції МАХНУ Сергію Анатолійовичу — начальнику Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Військове звання генерал-майора присвоєно:

- бригадному генералу ПЕТРІВУ Юрію Петровичу — начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

- бригадному генералу ОСТРЯНСЬКОМУ Євгенію Вікторовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

- бригадному генералу ШАПОВАЛОВУ Геннадію Миколайовичу — командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту присвоєно генерал-майору служби цивільного захисту ДАНИКУ Андрію Миколайовичу — Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ПОКЛАДУ Олександру Валентиновичу — генерал-майору СБУ.

