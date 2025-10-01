Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів до Дня Захисників та Захисниць України, якими присвоїв військові та спеціальні звання ряду військових, командирів та керівників.
Президент присвоїв звання генералів ряду військових: серед них Андрій Білецький
Так, військове звання бригадного генерала присвоєно:
- полковнику БІЛЕЦЬКОМУ Андрію Євгенійовичу — командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.
- полковнику ДРЕМУХУ Юрію Михайловичу — першому заступнику директора департаменту планування застосування — начальнику оперативного управління Головного управління Національної гвардії України.
- полковнику НАЗАРУКУ Віктору Вікторовичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
- полковнику РАЛЬЦЕВУ Юрію Олександровичу — заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
Спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту присвоєно полковнику служби цивільного захисту ПЛАТОНОВУ Денису Валерійовичу — начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно полковнику поліції МАХНУ Сергію Анатолійовичу — начальнику Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Військове звання генерал-майора присвоєно:
- бригадному генералу ПЕТРІВУ Юрію Петровичу — начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
- бригадному генералу ОСТРЯНСЬКОМУ Євгенію Вікторовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
- бригадному генералу ШАПОВАЛОВУ Геннадію Миколайовичу — командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту присвоєно генерал-майору служби цивільного захисту ДАНИКУ Андрію Миколайовичу — Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ПОКЛАДУ Олександру Валентиновичу — генерал-майору СБУ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що посилення покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) матиме протилежний ефект — замість дисципліни Україна отримає сотні тисяч бійців, які просто переховуватимуться від служби. Про це заявив командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю Радіо Свобода.