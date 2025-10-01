logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Президент присвоил звания генералов ряду военных: среди них Андрей Билецкий

Звание "Герой Украины" получил также генерал СБУ

1 октября 2025, 12:01
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов ко Дню Защитников и Защитниц Украины, которыми присвоил военные и специальные звания ряду военных, командиров и руководителей.

Президент присвоил звания генералов ряду военных: среди них Андрей Билецкий

Президент присвоил звания генералов ряду военных: среди них Андрей Билецкий

Так, воинское звание бригадного генерала присвоено:

- полковнику БИЛЕЦКОМУ Андрею Евгеньевичу — командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

- полковнику ДРЕМУХУ Юрию Михайловичу — первому заместителю директора департамента планирования применения — начальнику оперативного управления Главного управления Национальной гвардии Украины.

- полковнику НАЗАРУКУ Виктору Викторовичу – начальнику Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

- полковнику РАЛЬЦЕВУ Юрию Александровичу — заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено полковнику службы гражданской защиты ПЛАТОНОВУ Денису Валерьевичу — начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции МАХНУ Сергею Анатольевичу — начальнику Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Воинское звание генерал-майора присвоено:

- бригадному генералу ПЕТРОВУ Юрию Петровичу — начальнику Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

- бригадному генералу ОСТРЯНСКОМУ Евгению Викторовичу — заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

- бригадному генералу ШАПОВАЛОВУ Геннадию Николаевичу — командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено генерал-майору службы гражданской защиты ДАНИКУ Андрею Николаевичу — Главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПОКЛАДУ Александру Валентиновичу — генерал-майору СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что усиление наказания за самовольное оставление части (СЗЧ) будет иметь противоположный эффект — вместо дисциплины Украина получит сотни тысяч бойцов, которые будут просто скрываться от службы. Об этом заявил командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью Радио Свобода.



