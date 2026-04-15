За Бахмут уже давно забыли: достоин ли город статуса «Города-героя Украины»

Донецкая областная государственная администрация (ОВА) официально поддержала инициативу по присвоению Бахмута почетного знака отличия "Город-герой Украины". Об этом стало известно из ответа ведомства на журналистский запрос портала "Комментарии".

Процесс был запущен только после рассмотрения петиции гражданина, депутата Бахмутского городского совета А.В. Бабенко, которую в конце 2025 года поручил проработать Президент Владимир Зеленский. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ОГА, администрация уже подготовила и внесла соответствующее представление Главе государства.

В документе отмечается, что статус предлагается предоставить, учитывая "выдающиеся героические поступки и особые заслуги граждан, проявленные при защите Бахмута от вооруженной агрессии Российской Федерации".

Помимо прямого обращения к Президенту, ОВА привлекла к процессу и профильное министерство.

"07 января 2026 года было направлено письмо Вице-премьер-министру по восстановлению Украины с предложением инициировать перед Кабинетом Министров вопрос о внесении представления о присвоении Бахмуту статуса "Город-герой"", — говорится в ответе на запрос.

Окончательное решение по Кабинету Министров и Президенту Украины. Бахмут, ставший символом несокрушимости во время полномасштабного вторжения, может официально пополнить перечень уже имеющих это отличие городов.

Интересно и удивительно, что этим вопросом занялись только после огласки и петиции самих жителей города-крепости, название которого в 2022 и 2023 годах было на слуху чуть ли не у каждого украинца и за рубежом. Однако чуда не произошло, и почетное звание "Город-герой Украины" получили уже Краматорск, Дружковка, Славянск, Константиновка и Покровск на Донетчине, но не Бахмут, который уже оккупирован и полностью разрушен.