Японія здивувала своїм рішенням: чи й далі купуватиме нафту і газ у РФ

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у розмові з президентом США Дональдом Трампом відхилила ініціативу глави Білого дому про відмову Токіо від закупівлі російських нафти та газу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Дональд Трамп та Санае Такаїчі. Фото: із відкритих джерел

Такаїчі, обрана минулого тижня першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, під час розмови попросила США порозуміння щодо енергетичних потреб Японії.

Зазначається, що Японія наростила закупівлі СПГ у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати свої поставки, відмовившись від свого ключового постачальника — Австралії, та підготуватися до закінчення терміну дії контрактів на постачання з російським проектом ЗПГ "Сахалін-2".

Більшість поставок із "Сахаліну-2" завершуються в період з 2028 по 2033 рік. Заміна цих поставок буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію.

Повідомляється, що Японія купує менше 1% свого імпорту нафти з Росії в рамках відмови від санкцій, термін дії якого спливає у грудні, причому основна частина її постачання нафти покривається Близьким Сходом.

