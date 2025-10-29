Япония удивила своим решением: будет ли и дальше закупать нефть и газ у РФ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отклонила инициативу главы Белого дома об отказе Токио от закупки российских нефти и газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дональд Трамп и Санаэ Такаичи. Фото: из открытых источников

Такаичи, избранная на прошлой неделе первой женщиной-премьер-министром Японии, во время разговора попросила США понимания относительно энергетических потребностей Японии.

Отмечается, что Япония нарастила закупки СПГ в США за последние несколько лет, пытаясь диверсифицировать свои поставки, отказавшись от своего ключевого поставщика — Австралии, и подготовиться к окончанию срока действия контрактов на поставку с российским проектом СПГ "Сахалин-2".

Большинство поставок с "Сахалина-2" завершаются в период с 2028 по 2033 год. Замена этих поставок будет дорогостоящей и приведет к росту цен на электроэнергию.

Сообщается, что Япония покупает менее 1% своего импорта нефти из России в рамках отказа от санкций, срок действия которого истекает в декабре, причем основная часть ее поставок нефти покрывается Ближним Востоком.

