План Трампа с санкциями провалился: о чем договорились Индия и РФ

Индия фактически дала понять, что готова обходить санкции президента США Трампа. Первоначально индусы делают заявление, что хотели бы локализовать производство С400/500 на территории Индии. Вчера подписывается договор о производстве самолета Superjet-100 на территории Индии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Индия и Россия подписали соглашение о совместном производстве самолетов. Фото: из открытых источников

"Похоже, индусы предлагают россиянам следующее: мы готовы обходить санкции, если вы даете скидку и локализовываете у нас производство определенного вида товаров. То же, наверное, будет предлагаться и США. При самом плохом для нас сценарии все это будет означать, что нефтяные доходы России упадут не на 50%, а на 10-15%", — отметил эксперт.

Следует отметить, что Индийская государственная компания действительно подписала соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов из РФ. Об этом сообщало агентство Bloomberg.

Индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Lt подписала соглашение с United Aircraft Cor России о производстве гражданских пригородных самолетов SJ-100. Об этом говорится в заявлении компании HAL. Однако в сообщении не упоминалось, включает ли пакт передачу технологий Индии или привлечены инвестиции.

"SJ-100 — это двухмоторный узкофюзеляжный самолет. В настоящее время выпущено более 200 самолетов, которые эксплуатируются более чем 16 коммерческими авиакомпаниями. SJ-100 станет революционным самолетом для короткомагистральных перевозок в рамках программы UDAN в Индии. Это также будет первый случай, когда в Индии был самолет. компанией HAL, производившей самолеты AVRO HS-748 с 1961 по 1988 год", – отмечается в сообщении.

