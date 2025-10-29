План Трампа с санкциями провалился: о чем договорились Индия и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Индия фактически дала понять, что готова обходить санкции президента США Трампа. Первоначально индусы делают заявление, что хотели бы локализовать производство С400/500 на территории Индии. Вчера подписывается договор о производстве самолета Superjet-100 на территории Индии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Индия и Россия подписали соглашение о совместном производстве самолетов. Фото: из открытых источников
Следует отметить, что Индийская государственная компания действительно подписала соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов из РФ. Об этом сообщало агентство Bloomberg.
Индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Lt подписала соглашение с United Aircraft Cor России о производстве гражданских пригородных самолетов SJ-100. Об этом говорится в заявлении компании HAL. Однако в сообщении не упоминалось, включает ли пакт передачу технологий Индии или привлечены инвестиции.
Читайте на портале "Комментарии" — Индия хочет и дальше покупать российскую нефть: как думают обхитрить Трампа.
Также издание "Комментарии" сообщало – Германия таки достигла своего: какую компанию "Роснефти" освободили от санкций Трампа.