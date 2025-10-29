План Трампа з санкціями провалився: про що домовилися Індія та РФ

Рубрики
Індія фактично дала зрозуміти, що готова обходити санкції президента США Трампа. Спочатку індуси роблять заяву, що хотіли б локалізувати виробництво С400/500 на території Індії. Вчора підписується договір про виробництво літака Superjet-100 на території Індії. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво літаків. Фото: з відкритих джерел
Варто зазначити, що Індійська державна компанія справді підписала угоду про спільне виробництво пасажирських літаків з РФ. Про це повідомляло агентство "Bloomberg".
Індійська держкомпанія Hindustan Aeronautics Lt підписала угоду з United Aircraft Cor Росії про виробництво цивільних приміських літаків SJ-100. Про це йдеться в заяві компанії HAL. Проте у повідомленні не згадувалося, чи включає пакт передачу технологій Індії чи залучені інвестиції.
