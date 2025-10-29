План Трампа з санкціями провалився: про що домовилися Індія та РФ

Індія фактично дала зрозуміти, що готова обходити санкції президента США Трампа. Спочатку індуси роблять заяву, що хотіли б локалізувати виробництво С400/500 на території Індії. Вчора підписується договір про виробництво літака Superjet-100 на території Індії. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво літаків. Фото: з відкритих джерел

"Схоже індуси пропонують росіянам наступне: ми готові обходити санкції, якщо ви даєте знижку і локалізовуєте у нас виробництво певного виду товарів. Те саме, напевне, буде пропонуватися і США. За найгіршого для нас сценарію все це означатиме, що нафтові доходи Росії впадуть не на 50%, а на 10-15%", — зазначив експерт.

Варто зазначити, що Індійська державна компанія справді підписала угоду про спільне виробництво пасажирських літаків з РФ. Про це повідомляло агентство "Bloomberg".

Індійська держкомпанія Hindustan Aeronautics Lt підписала угоду з United Aircraft Cor Росії про виробництво цивільних приміських літаків SJ-100. Про це йдеться в заяві компанії HAL. Проте у повідомленні не згадувалося, чи включає пакт передачу технологій Індії чи залучені інвестиції.

"SJ-100 — це двомоторний вузькофюзеляжний літак. Наразі випущено понад 200 літаків, які експлуатуються більш ніж 16 комерційними авіакомпаніями. SJ-100 стане революційним літаком для короткомагістральних перевезень в рамках програми UDAN в Індії. Це також буде перший випадок, коли в Індії буде вироблено повністю пасажирський літак. Останній подібний проект був реалізований компанією HAL, яка виробляла літаки AVRO HS-748 з 1961 по 1988 рік", – зазначається у повідомленні.

