Індія хоче й надалі купувати російську нафту: як думають обхитрити Трампа

Індійські державні нафтопереробні заводи активно вивчають, чи вони можуть продовжувати приймати деякі російські нафтові вантажі, спираючись на дрібних постачальників замість енергетичних гігантів ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл", проти яких США ввели санкції. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Закупівля російської нафти. Фото: із відкритих джерел

З моменту оголошення останнього раунду санкцій США нафтопереробні заводи, включаючи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., залишаються поза ринком сирої нафти марки Urals.

За словами керівників нафтопереробних заводів, вони натомість чекають на вказівки уряду і зважують свої варіанти.

Індійські переробники намагаються зрозуміти, скільки саме нафти можна купити у несанкціонованих організацій РФ і за якою ціною. Вони також намагаються зрозуміти, яку частину нафти "Роснефти" буде спрямовано через інші організації.

За даними Kpler, у 2024 році на чотири фірми, які потрапили під санкції, припадало понад 80% імпорту російської нафти до Індії.

Очікується, що потоки російської нафти до Індії зменшаться, причому приватний нафтопереробний завод Reliance Industries Ltd. вважається одним із найбільш постраждалих, оскільки протягом більшої частини цього року він купував Urals за контрактом із "Роснефтью".

Єдиним винятком в Індії може бути Nayara Energy Ltd., яку підтримує "Роснефть", яка вже перебуває під санкціями ЄС та Великобританії. Вона виявила ознак обмеження російських закупівель.

