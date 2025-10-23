Поставки российской нефти в Индию, которые резко подпрыгнули после вторжения России в Украину, вскоре снизятся практически до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что руководители индийских перерабатывающих компаний заявили, что новые ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают дальнейшие поставки невозможными.

"После черного списка крупнейших российских производителей продолжать импорт будет крайне трудно", — сказал один из топ-менеджеров на условиях анонимности.

С начала года на долю России приходилось более 36% всех поставок нефти в Индию, по данным аналитической компании Kpler. Эти показатели вызывали раздражение у президента Дональда Трампа и стали препятствием в торговых переговорах после введения повышенных тарифов в августе.

"После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки", — сказала Вандана Хари, основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights.

По ее словам, Индии будет проще адаптироваться, чем Китаю, ведь до 2022 года она не покупала российскую нефть.

Индия остается крупнейшим покупателем российской морской нефти, но новые меры Вашингтона уже вызвали потрясения и в китайской нефтяной отрасли.

"Это одно из самых значимых решений США, но его эффект может быть ослаблен из-за распространения нелегальных финансовых схем", — отметила аналитик Центра новой американской безопасности Рейчел Зиемба. "Все зависит от того, насколько Китай и Индия опасаются дальнейшей эскалации вторичных санкций".

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа без громких анонсов ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дых" для военной экономики путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".



