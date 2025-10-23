logo

BTC/USD

109327

ETH/USD

3882.55

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На Западе уже знают, откажется ли Индия от нефти РФ после новых санкций Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе уже знают, откажется ли Индия от нефти РФ после новых санкций Трампа

Bloomberg пишет о том, что Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США

23 октября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Поставки российской нефти в Индию, которые резко подпрыгнули после вторжения России в Украину, вскоре снизятся практически до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

На Западе уже знают, откажется ли Индия от нефти РФ после новых санкций Трампа

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что руководители индийских перерабатывающих компаний заявили, что новые ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают дальнейшие поставки невозможными.

"После черного списка крупнейших российских производителей продолжать импорт будет крайне трудно", — сказал один из топ-менеджеров на условиях анонимности.

С начала года на долю России приходилось более 36% всех поставок нефти в Индию, по данным аналитической компании Kpler. Эти показатели вызывали раздражение у президента Дональда Трампа и стали препятствием в торговых переговорах после введения повышенных тарифов в августе.

"После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки", — сказала Вандана Хари, основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights. 

По ее словам, Индии будет проще адаптироваться, чем Китаю, ведь до 2022 года она не покупала российскую нефть.

Индия остается крупнейшим покупателем российской морской нефти, но новые меры Вашингтона уже вызвали потрясения и в китайской нефтяной отрасли.

"Это одно из самых значимых решений США, но его эффект может быть ослаблен из-за распространения нелегальных финансовых схем", — отметила аналитик Центра новой американской безопасности Рейчел Зиемба. "Все зависит от того, насколько Китай и Индия опасаются дальнейшей эскалации вторичных санкций".

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа без громких анонсов ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дых" для военной экономики путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-23/russian-oil-supply-to-india-set-to-fall-to-near-zero-sources

Новости

Все новости