Постачання російської нафти до Індії, які різко підстрибнули після вторгнення Росії в Україну, незабаром знизяться практично до нуля. Це відбудеться після введення США санкцій проти компаній "Роснефть" та "Лукойл". Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що керівники індійських переробних компаній заявили, що нові обмеження, оголошені Вашингтоном, фактично унеможливлюють подальші поставки.

"Після чорного списку найбільших російських виробників продовжувати імпорт буде вкрай важко", — сказав один із топ-менеджерів на умовах анонімності.

З початку року частку Росії припадало понад 36% всіх поставок нафти до Індії, за даними аналітичної компанії Kpler. Ці показники викликали роздратування у президента Дональда Трампа і стали на заваді торговим переговорам після запровадження підвищених тарифів у серпні.

"Після введення цих санкцій індійським нафтовим компаніям доведеться набагато швидше згорнути закупівлі", — сказала Вандана Харі, засновниця аналітичної сінгапурської компанії Vanda Insights.

За її словами, Індії простіше адаптуватиметься, ніж Китаю, адже до 2022 року вона не купувала російську нафту.

Індія залишається найбільшим покупцем російської морської нафти, але нові заходи Вашингтона вже спричинили потрясіння і в китайській нафтовій галузі.

"Це одне з найвагоміших рішень США, але його ефект може бути ослаблений через поширення нелегальних фінансових схем", — зазначила аналітик Центру нової американської безпеки Рейчел Зіємба. "Все залежить від того, наскільки Китай та Індія побоюються подальшої ескалації вторинних санкцій".

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа без гучних анонсів ввела санкції проти двох найбільших енергетичних компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу", які експерти називають "двигунами, що перекачують гроші через військові вени Кремля". Це справжній "удар під дих" для військової економіки путінського режиму. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.



