logo

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Индия хочет и дальше покупать российскую нефть: как думают обхитрить Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Индия хочет и дальше покупать российскую нефть: как думают обхитрить Трампа

По информации Bloomberg, индийские НПЗ изучают законные возможности покупать российскую нефть

28 октября 2025, 12:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы активно изучают, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы, опираясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", против которых США ввели санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Индия хочет и дальше покупать российскую нефть: как думают обхитрить Трампа

Закупка российской нефти. Фото: из открытых источников

С момента объявления последнего раунда санкций США, нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., остаются вне рынка сырой нефти марки Urals.

По словам руководителей нефтеперерабатывающих заводов, они вместо этого ждут указаний правительства и взвешивают свои варианты.

Индийские переработчики пытаются понять, сколько именно нефти можно купить у несанкционированных организаций в РФ и по какой цене. Они также пытаются понять, какая часть нефти "Роснефти" будет направлена через другие организации.

Согласно данным Kpler, в 2024 году на четыре фирмы, попавшие под санкции, приходилось более 80% импорта российской нефти в Индию.

Ожидается, что потоки российской нефти в Индию уменьшатся, причем частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries Ltd. считается одним из наиболее пострадавших, поскольку в течение большей части этого года он закупал Urals по контракту с "Роснефтью".

Единственным исключением в Индии может быть Nayara Energy Ltd., которую поддерживает "Роснефть" и которая уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. Она не обнаружила признаков ограничения российских закупок.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставки российской нефти в Индию, которые резко подпрыгнули после вторжения России в Украину, вскоре снизятся практически до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом пишет "Bloomberg".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-28/india-state-refiners-weigh-up-russia-oil-options-after-sanctions
Теги:

Новости

Все новости