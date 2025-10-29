logo

Санкции США начали действовать: какие первые сигналы
НОВОСТИ

Санкции США начали действовать: какие первые сигналы

Танкер с российской нефтью развернулся по дороге в Индию

29 октября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Танкер с российской нефтью "Фурия", направлявшийся в Индию, резко изменил курс и сейчас простаивает в Балтийском море. Это сигнал, что новые санкции США уже начинают влиять на поставки российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Санкции США начали действовать: какие первые сигналы

Танкеры из "теневого флота" РФ. Фото: из открытых источников

В материале говорится. Что танкер с российской нефтью, направлявшийся в Индию, просто во время маршрута изменил курс и сейчас простаивает в Балтийском море.

Данные отслеживания судов показали, что судно "Фурия" двигалось на запад проливом между Данией и Германией, когда во вторник развернулось и проплыло небольшое расстояние, прежде чем резко замедлиться.

Разворот судна в провинции Фемарн-Бельт произошел через неделю после того, как США ввели санкции против государственной компании "Роснефть" и российского нефтяного гиганта ПАО "Лукойл".

Министерство финансов США заявило, что операции с участием этих двух компаний должны быть завершены до 21 ноября. Внесение в черный список крупнейших российских производителей грозит перекрыть индийские нефтеперерабатывающие заводы относительно дешевым источником сырой нефти.

Руководители высшего звена индийских перерабатывающих компаний сообщили Bloomberg, что в результате ожидается резкое сокращение потоков российской нефти.

Согласно данным платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa, 20 октября судно "Фурия" вывезло почти 730 000 баррелей сырой нефти марки Urals из российского балтийского порта Приморск.

Сначала судно указало Сикку — порт в индийском штате Гуджарат, который используется частным нефтеперерабатывающим заводом Reliance Industries Ltd. и государственной Bharat Petroleum Corp. Ltd. — как следующий пункт назначения, с ожидаемой датой прибытия в середине ноября.

Позже компания изменила свое расписание, чтобы указать прибытие в египетский Порт-Саид к середине следующего месяца. Суда, проходящие по Суэцкому каналу, самому быстрому маршруту между западными портами России и Индией, иногда сигнализируют Порт-Саид как пункт назначения, прежде чем адаптироваться к своему конечному пункту назначения после прохождения водного пути.

Читайте также на портале "Комментарии" — план Трампа с санкциями провалился: о чем договорились Индия и РФ.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-29/india-bound-tanker-carrying-russian-crude-u-turns-in-baltic-sea
