Санкції США почали діяти: які перші сигнали

Танкер з російською нафтою "Фурія", що прямував до Індії, різко змінив курс і зараз простоює у Балтійському морі. Це сигнал, що нові санкції США вже починають впливати на постачання російської нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Танкери з "тіньового флоту" РФ. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться. Що танкер із російською нафтою, що прямував до Індії, просто під час маршруту змінив курс і зараз простоює у Балтійському морі.

Дані відстеження судів показали, що судно "Фурія" рухалося на захід протокою між Данією та Німеччиною, коли у вівторок розвернулося та пропливло невелику відстань, перш ніж різко сповільнитись.

Розворот судна в провінції Фемарн-Бельт стався через тиждень після того, як США ввели санкції проти державної компанії "Роснефть" та російського нафтового гіганта ПАТ "Лукойл".

Міністерство фінансів США заявило, що операції за участю цих двох компаній мають завершити до 21 листопада. Внесення до чорного списку найбільших російських виробників загрожує перекрити індійські нафтопереробні заводи щодо дешевим джерелом сирої нафти.

Керівники вищої ланки індійських переробних компаній повідомили Bloomberg, що очікується різке скорочення потоків російської нафти.

Згідно з даними платформ відстеження суден Kpler та Vortexa, 20 жовтня судно "Фурія" вивезло майже 730 000 барелів сирої нафти марки Urals із російського балтійського порту Приморськ.

Спочатку судно вказало Сікку – порт в індійському штаті Гуджарат, який використовується приватним нафтопереробним заводом Reliance Industries Ltd. та державною Bharat Petroleum Corp. Ltd. — як наступний пункт призначення, з очікуваною датою прибуття у середині листопада.

Пізніше компанія змінила свій розклад, щоб вказати прибуття до єгипетського Порт-Саїду до середини наступного місяця. Судна, що проходять Суецьким каналом, найшвидший маршрут між західними портами Росії та Індією, іноді сигналізують Порт-Саїд як пункт призначення, перш ніж адаптуватися до свого кінцевого пункту призначення після проходження водного шляху.

