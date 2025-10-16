Який розмір пенсії у більшості українців: у ПФУ розкрили цифри

Більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином: до 3000 гривень – 3,7%, 373 261 особа, середня пенсія – 2 286,12 гривень, від 3001 до 4000 гривень – 31,6%, 3 3 342,38 гривень, від 4001 до 5000 гривень — 20,5%, 2099212 осіб, середня пенсія — 4510,28 гривень, від 5001 до 10000 гривень — 29,1%, 2972167 осіб, 10000 гривень – 15,0%, 1 534 695 осіб, середня пенсія – 15 752,55 гривень.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні, або на 11,2%.

Кількість пенсіонерів з початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.

Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися з середини 2024 року. Порівняно із розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%. При цьому споживчі ціни у вересні 2025 року були на 11,9% вищими, ніж рік тому. Таким чином реальна пенсія скоротилася приблизно на 2%.

