Який розмір пенсії у більшості українців: у ПФУ розкрили цифри
Який розмір пенсії у більшості українців: у ПФУ розкрили цифри

За даними ПФУ з пенсією понад 10 тисяч гривень – у 15% українських пенсіонерів

16 жовтня 2025, 14:10
Кравцев Сергей

Більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Який розмір пенсії у більшості українців: у ПФУ розкрили цифри

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином: до 3000 гривень – 3,7%, 373 261 особа, середня пенсія – 2 286,12 гривень, від 3001 до 4000 гривень – 31,6%, 3 3 342,38 гривень, від 4001 до 5000 гривень — 20,5%, 2099212 осіб, середня пенсія — 4510,28 гривень, від 5001 до 10000 гривень — 29,1%, 2972167 осіб, 10000 гривень – 15,0%, 1 534 695 осіб, середня пенсія – 15 752,55 гривень.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні, або на 11,2%.

Кількість пенсіонерів з початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.

Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися з середини 2024 року. Порівняно із розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%. При цьому споживчі ціни у вересні 2025 року були на 11,9% вищими, ніж рік тому. Таким чином реальна пенсія скоротилася приблизно на 2%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українці, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на СОТ для отримання пенсій та страхових виплат, мають проходити фізичну ідентифікацію щорічно до 31 грудня. Про це повідомляє портал "Коментарі" із посиланням на інформацію нардепа Павла Фролова.

Також видання "Коментарі" повідомляло – як не втратити пенсію та страховий стаж: українцям встановили дедлайн. Щоб не втратити страховий стаж, усі українці до 10 червня 2026 року мають перевести свої паперові книжки в електронний формат. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.




Джерело: https://www.pfu.gov.ua/2174878-serednij-rozmir-pryznachenoyi-pensijnoyi-vyplaty-ta-pytoma-vaga-pensioneriv-za-rozmiramy-pryznachenyh-misyachnyh-pensij-u-zagalnij-yih-chyselnosti-stanom-na-01-10-2025/
