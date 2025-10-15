logo

Вы можете потерять пенсию: кому нужно пройти идентификацию до конца года
НОВОСТИ

Вы можете потерять пенсию: кому нужно пройти идентификацию до конца года

Кто может потерять пенсию и кому нужна идентификация

15 октября 2025, 18:36
Украинцы, временно проживающие за границей или находящиеся на ВОТ для получения пенсий и страховых выплат, должны проходить физическую идентификацию раз в год до 31 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Павла Фролова.

Временное проживание за границей включает:

пребывание за пределами Украины не менее 183 дней в течение года;

получение временной защиты или статуса беженца из-за российской агрессии.

Отмечается, что проживающие на ВОТ пенсионеры должны осуществить хотя бы одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев, если в эти полгода не проходили физическую идентификацию.

Способы прохождения идентификации:

онлайн через "Действие. Подпись" ("Действие ID") на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи на веб-портале электронных услуг ПФУ;

за границей — в дипломатическом учреждении Украины получить удостоверение факта, что человек живой и прислать документ ПФУ с помощью веб-портала или почтой.

"После прохождения физической идентификации выплаты возобновят с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал их из-за непрохождения идентификации", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что как не потерять пенсию и страховой стаж: украинцам установили дедлайн. Чтобы не потерять страховой стаж, все украинцы до 10 июня 2026 должны перевести свои бумажные книжки в электронный формат. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что нужно отсканировать все страницы трудовой книги и документы, подтверждающие страховой стаж. Для проверки нужно создать личный кабинет на портале Пенсионного фонда или в приложении, перейти в раздел "Электронная трудовая книжка" и проверить оцифрованные записи.



