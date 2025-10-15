Українці, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на ТОТ для отримання пенсій та страхових виплат повинні проходити фізичну ідентифікацію раз на рік до 31 грудня. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію нардепа Павла Фролова.

Ви можете втратити пенсію: кому треба пройти ідентифікацію до кінця року

До тимчасового проживання за кордоном входить:

▪ перебування за межами України не менше ніж 183 дні протягом року;

▪ отримання тимчасового захисту чи статусу біженця через російську агресію.

Зазначається, що пенсіонери, які проживають на ТОТ мають здійснити хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців, якщо в ці півроку не проходили фізичну ідентифікацію.

Способи проходження ідентифікації:

▪ онлайн через “Дія.Підпис” (“Дія ID”) на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

▪ за допомогою відеоконференцзв'язку на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

▪ за кордоном — у дипломатичній установі України отримати посвідчення факту, що особа є живою та надіслати документ ПФУ за допомогою вебпорталу чи поштою.

"Після проходження фізичної ідентифікації виплати поновлять з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала їх через непроходження ідентифікації", – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що як не втратити пенсію та страховий стаж: українцям встановили дедлайн. Щоб не втратити страховий стаж, всі українці до 10 червня 2026 року повинні перевести свої паперові книги в електронний формат. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж. Для перевірки потрібно створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або в додатку, перейти в розділ "Електронна трудова книжка" і перевірити оцифровані записи.