Щоб не втратити страховий стаж, всі українці до 10 червня 2026 року повинні перевести свої паперові книги в електронний формат. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Як не втратити пенсію та страховий стаж: українцям встановили дедлайн

Зазначається, що потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж. Для перевірки потрібно створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або в додатку, перейти в розділ "Електронна трудова книжка" і перевірити оцифровані записи.

"Водночас, якщо з тих чи інших причин сканкопію паперової трудової книжки у визначений період не буде подано на оцифрування, то це не призведе до втрати набутого страхового стажу. Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Раніше чинне законодавство передбачало, що основним документом, який підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року є трудова книжка. Важливо! Інформація про трудову діяльність осіб, що розпочалась після 1 січня 2004 року, не потребує підтвердження шляхом оцифрування трудової книжки, оскільки вже внесена в реєстр застрахованих осіб на підставі звітів страхувальників", – наголошують в ПФУ.

