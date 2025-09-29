Чтобы не потерять страховой стаж, все украинцы до 10 июня 2026 года должны перевести свои бумажные книги в электронный формат. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Как не потерять пенсию и страховой стаж: украинцам установили дедлайн

Отмечается, что нужно отсканировать все страницы трудовой книги и документы, подтверждающие страховой стаж. Для проверки нужно создать личный кабинет на портале Пенсионного фонда или в приложении, перейти в раздел "Электронная трудовая книжка" и проверить оцифрованные записи.

"В то же время, если по тем или иным причинам сканкопия бумажной трудовой книжки в определенный период не будет подана на оцифровку, то это не приведет к потере приобретенного страхового стажа. Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года зачисляются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством. Ранее действующее законодательство предполагало, что основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, является трудовая книжка. Важно! Информация о трудовой деятельности лиц, которая началась после 1 января 2004 года, не требует подтверждения путем оцифровки трудовой книжки, поскольку уже внесена в реестр застрахованных лиц на основании отчетов страхователей", – отмечают в ПФУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что переселенцы, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, вскоре могут получить компенсацию, однако профинансировать этот запрос могут далеко не всем, отмечают в Минразвития.

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить пока 3700 семей из временно оккупированных территорий. Об этом в комментарии Свободному Радио сказала заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская. В то же время ожидается, что запрос на новую программу будет почти в 7 раз больше. В ведомстве ищут источники финансирования для выплат.