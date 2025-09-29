По 2 мільйони гривень отримають не всі переселенці: кому в першу чергу компенсують втрату житла

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Переселенці, житло яких зруйновано на окупованих територіях, незабаром можуть отримати компенсацію, проте профінансувати цей запит можуть далеко не всім, зазначають в Мінрозвитку.
На компенсацію за житло переселенців з ТОТ не вистачає грошей: кому даватимуть по 2 мільйони
Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати поки що 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Про це у коментарі Вільному Радіо сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська. Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат.
Посадовиця нагадала, що спочатку програма стане доступною для переселенців, які мають статус УБД або ж людей з інвалідністю внаслідок війни.
Допомогу отримуватимуть у вигляді ваучерів сумою на 2 млн грн, які можна витратити на купівлю житла, інвестування у його будівництво, сплату першого внеску або погашення платежу за іпотекою.
Щоб забезпечити перші 3700 родин ваучерами, у Мінрозвитку використають перший транш від Банку розвитку Ради Європи. Загалом на цю ініціативу мають надати 180 мільйонів доларів.
Нагадаємо, інформація про те, що деякі переселенці з ТОТ зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю нового житла, з’явилася ще наприкінці серпня. Тут розписано, хто зможе скористатися програмою та які її умови. І хоча постанову вже ухвалили, станом на кінець вересня 2025-го документ не оприлюднили.