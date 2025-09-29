По 2 мільйони гривень отримають не всі переселенці: кому в першу чергу компенсують втрату житла

Переселенці, житло яких зруйновано на окупованих територіях, незабаром можуть отримати компенсацію, проте профінансувати цей запит можуть далеко не всім, зазначають в Мінрозвитку.

На компенсацію за житло переселенців з ТОТ не вистачає грошей: кому даватимуть по 2 мільйони

Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати поки що 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Про це у коментарі Вільному Радіо сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська. Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат.

Посадовиця нагадала, що спочатку програма стане доступною для переселенців, які мають статус УБД або ж людей з інвалідністю внаслідок війни.

“Для того, щоб зрозуміти, яка кількість людей може потребувати такої допомоги, ми провели певні консультації з Міністерством ветеранів та Міністерством соціальної політики. Адже в цих відомствах здійснюють облік тих категорій громадян, які мають право на компенсацію в першу чергу. Ми для себе розуміємо, що на першому етапі мова може йти десь приблизно про 25 тисяч родин, які будуть очікувати на компенсацію за першим компонентом”, — зазначила Наталія Козловська.

Допомогу отримуватимуть у вигляді ваучерів сумою на 2 млн грн, які можна витратити на купівлю житла, інвестування у його будівництво, сплату першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Щоб забезпечити перші 3700 родин ваучерами, у Мінрозвитку використають перший транш від Банку розвитку Ради Європи. Загалом на цю ініціативу мають надати 180 мільйонів доларів.

“Ми наразі перебуваємо в перемовинах з цим банком, вони досить ефективні. До того ж в Україні триває розгляд Закону України “Про бюджет”, ми розраховуємо, що в документі будуть передбачені відповідні видатки на цей напрямок. І по-третє, ми ведемо перемовини у тому числі зі Світовим банком для того, щоб залучити їх до фінансування цього напрямку. Тобто ми працюємо над тим, щоб забезпечити джерело фінансування”, — розповіла про плани залучення коштів на програму заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нагадаємо, інформація про те, що деякі переселенці з ТОТ зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю нового житла, з’явилася ще наприкінці серпня. Тут розписано, хто зможе скористатися програмою та які її умови. І хоча постанову вже ухвалили, станом на кінець вересня 2025-го документ не оприлюднили.