Переселенці зможуть отримати по 2 мільйони: хто отримає в перших рядах
commentss НОВИНИ Всі новини

Переселенці зможуть отримати по 2 мільйони: хто отримає в перших рядах

Переселенці, житло яких лишилося в окупації, нарешті зможуть отримати компенсації

24 вересня 2025, 12:38
Автор:
Недилько Ксения

Кабмін затвердив Порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, що проживали на ТОТ. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Переселенці зможуть отримати по 2 мільйони: хто отримає в перших рядах

Право на компенсації у першу чергу матимуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Розмір компенсації – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.

"Головною умовою отримання допомоги є відсутність житла на підконтрольній Україні території. Крім того, доведеться передати державі права на вимоги до рф по відшкодуванню збитків у зв'язку з внутрішнім переміщенням у розмірі отриманої допомоги.

У проєкті бюджету-2026 на компенсації за цією програмою передбачено 14 млрд грн, завдяки чому 7 тис родин ВПО зможуть придбати власні оселі", – зазначає нардеп.

Він наголосив, що це важливий крок по встановленню справедливості для українців, які втратили житло на ТОТ.

"Держава має активніше шукати ресурси для масштабування механізму компенсацій на усі категорії переселенців", – додає нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що новий урядовий проєкт соціального захисту громадян, який передбачає замість п’яти різних виплат єдину базову соціальну допомогу, вже запрацював і базова соціальна допомога вже доступна у Дії, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Послуга вже доступна у застосунку Дія для сімей, які є отримувачами:

▪ Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

▪ Допомоги на дітей одиноким матерям.

▪ Тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їхнє місце перебування невідоме.



