Кабмин утвердил Порядок предоставления помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям ВПЛ, проживавшим на ВОТ. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Переселенцы смогут получить по 2 миллиона: кто получит в первых рядах

Право на компенсации в первую очередь будут:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны.

Размер компенсации – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.

"Главным условием получения помощи есть отсутствие жилья на подконтрольной Украине территории. Кроме того, придется передать государству права на требования к РФ по возмещению ущерба в связи с внутренним перемещением в размере полученной помощи.

В проекте бюджета-2026 на компенсации по этой программе предусмотрено 14 млрд грн, благодаря чему 7 тыс семей ВПЛ смогут приобрести собственные дома", – отмечает нардеп.

Он подчеркнул, что это важный шаг по установлению справедливости для украинцев, лишившихся жилья на ВОТ.

"Государство должно более активно искать ресурсы для масштабирования механизма компенсаций на все категории переселенцев", – добавляет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что новый правительственный проект социальной защиты граждан, предусматривающий вместо пяти различных выплат единую базовую социальную помощь, уже заработал и базовая социальная помощь уже доступна в Дие, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Услуга уже доступна в приложении Дие для семей, являющихся получателями:

▪ Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

▪ Помощи на детей одиноким матерям.

▪ Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.