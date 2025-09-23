Новий урядовий проєкт соціального захисту громадян, який передбачає замість п’яти різних виплат єдину базову соціальну допомогу, вже запрацював і базова соціальна допомога вже доступна у Дії, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Базова соціальна допомога вже доступна у Дії: на яку суму можна розраховувати

Послуга вже доступна у застосунку Дія для сімей, які є отримувачами:

▪ Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

▪ Допомоги на дітей одиноким матерям.

▪ Тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їхнє місце перебування невідоме.

Для розрахунку допомоги враховується базова величина, яка становить 4500 грн. для першого члена сім'ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I-II групи, для усіх інших – 3150 грн.

"Сума допомоги визначається як різниця сукупного розміру базової величини сім’ї та її сукупним середньомісячним доходом. З 1 жовтня проєкт базової соціальної допомоги буде розширено й на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям її надання", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уряд змінює підхід до нарахування соціальної допомоги: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах. Йдеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у "Дії". Усе максимально просто: кілька кроків у застосунку — і ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо все влаштовує — подаєте заявку. І не потрібно витрачати додатковий час на збір паперових довідок. Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн.", – повідомила прем’єрка.