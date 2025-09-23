Новый правительственный проект социальной защиты граждан, предусматривающий вместо пяти разных выплат единую базовую социальную помощь, уже заработал и базовая социальная помощь уже доступна в Дие, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Базовая социальная помощь уже доступна в Дие: на какую сумму можно рассчитывать

Услуга уже доступна в приложении Дие для семей, являющихся получателями:

▪ Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

▪ Помощи на детей одиноким матерям.

▪ Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Для расчета пособия учитывается базовая величина, которая составляет 4500 грн. для первого члена семьи, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы, для всех остальных – 3150 грн.

"Сумма помощи определяется как разница совокупного размера базовой величины семьи и ее совокупным среднемесячным доходом. С 1 октября проект базовой социальной помощи будет расширен и на все другие категории лиц, финансово-имущественное состояние которых будет отвечать критериям ее предоставления", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство меняет подход к начислению социальной помощи: вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет в частности о малообеспеченных семьях, одиноких матерях и детях, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Подать заявление на такую помощь можно онлайн в "Дие". Все максимально просто: несколько шагов в приложении — и вы получите расчет ежемесячной выплаты. Если все устраивает — подаете заявку. И не нужно тратить дополнительное время на сбор бумажных справок. Размер пособия рассчитывается индивидуально. семье. На сегодняшний день это 4 500 грн.", – сообщила премьер.