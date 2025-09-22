Уряд змінює підхід до нарахування соціальної допомоги: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах. Йдеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

«Єдина» допомога від Свириденко: тепер усі соцпослуги можна отримати однією виплатою

"Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у "Дії". Усе максимально просто: кілька кроків у застосунку — і ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо все влаштовує — подаєте заявку. І не потрібно витрачати додатковий час на збір паперових довідок.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн.", – повідомила прем’єрка.

За словами Свириденко, цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Паралельно Уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього було схвалено й подано відповідний законопроєкт до парламенту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переселенці, які жили на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу на житло. Про це повідомив народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, наголосивши, що Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Наголошується, що заяви на отримання компенсацій подаватимуться через "Дію", а перевірка документів і рішення теж приходитимуть у "Дію". "Коли запрацює: через 2 місяці — з’являться витяги з реєстру пошкодженого майна; через 4 місяці — можна буде подати заяву на допомогу онлайн", – зазначив нардеп.