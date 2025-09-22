Переселенці, які жили на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу на житло. Про це повідомив народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, наголосивши, що Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Переселенці зможуть отримати компенсації за житло в окупації

Наголошується, що заяви на отримання компенсацій подаватимуться через "Дію", а перевірка документів і рішення теж приходитимуть у "Дію".

"Коли запрацює:

через 2 місяці — з’являться витяги з реєстру пошкодженого майна;

через 4 місяці — можна буде подати заяву на допомогу онлайн", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що це рішення стосується громадян, які не мають доступу до свого майна, але зберігають право на нього. Компенсацію можна буде використати для купівлі житла, зокрема за іпотечною програмою, якщо людина не має іншого житла на підконтрольній території. На першому етапі ініціатива охоплюватиме учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих Захисників і Захисниць України.

"Ми вперше запускаємо інструмент, який враховує специфіку втрати житла на ТОТ і дає змогу людям отримати підтримку. Також підписали з Банком розвитку Ради Європи нову угоду на 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло в межах програми єВідновлення. За сертифікатом людина може придбати квартиру, приватний будинок або інвестувати у будівництво нового житла – замість зруйнованого внаслідок російської агресії", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.