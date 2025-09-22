logo

Переселенцы смогут получить компенсации за жилье в оккупации

ВПЛ, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, смогут получить жилищные сертификаты

22 сентября 2025, 15:13
Недилько Ксения

Переселенцы, жившие на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь на жилье. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, отметив, что Кабмин принял соответствующее постановление.

Отмечается, что заявления на получение компенсаций будут подаваться через Дию, а проверка документов и решения тоже будут приходить в Дию.

"Когда заработает:

через 2 месяца – появятся выписки из реестра поврежденного имущества;

через 4 месяца – можно будет подать заявление на помощь онлайн", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него. Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

"Мы впервые запускаем инструмент, который учитывает специфику потери жилья на ВОТ и дает возможность людям получить поддержку. Также подписали с Банком развития Совета Европы новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы еВосстановление. По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья – вместо разрушенного в результате российской агрессии", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



