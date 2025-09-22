Правительство изменяет подход к начислению социальной помощи: вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет в частности о малообеспеченных семьях, одиноких матерях и детях, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

«Единая» помощь от Свириденко: теперь все соцуслуги можно получить одной выплатой

"Подать заявление на такую помощь можно онлайн в Действии. Все очень просто: несколько шагов в приложении — и вы получите расчет ежемесячной выплаты. Если все устраивает – подаете заявку. И не нужно тратить дополнительное время на сбор бумажных справок. Размер пособия рассчитывается индивидуально. Сумма привязана к базовой величине, определяющей, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодняшний день это 4 500 грн.", – сообщила премьер.

По словам Свириденко, этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно Правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого был одобрен и представлен соответствующий законопроект в парламент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что переселенцы, жившие на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь на жилье. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, отметив, что Кабмин принял соответствующее постановление.

Отмечается, что заявления на получение компенсаций будут подаваться через "Дию", а проверка документов и решения тоже будут приходить в "Дию". "Когда заработает: через 2 месяца – появятся выписки из реестра поврежденного имущества; через 4 месяца – можно будет подать заявление на помощь онлайн", – отметил нардеп.