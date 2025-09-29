По 2 миллиона гривен получат не все переселенцы: кому в первую очередь компенсируют потерю жилья

Переселенцы, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, вскоре могут получить компенсацию, однако профинансировать этот запрос могут далеко не всем, отмечают в Минразвития.

На компенсацию за жилье переселенцев из ВОТ не хватает денег: кому будут давать по 2 миллиона

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить пока 3700 семей с временно оккупированных территорий . Об этом в комментарии Вільному Радіо сказала заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская. В то же время ожидается, что запрос на новую программу будет почти в 7 раз больше. В ведомстве ищут источники финансирования для выплат.

Чиновница напомнила, что сначала программа станет доступной для переселенцев, имеющих статус УБД или людей с инвалидностью в результате войны.

"Для того, чтобы понять, какое количество людей может нуждаться в такой помощи, мы провели определенные консультации с Министерством ветеранов и Министерством социальной политики. Ведь в этих ведомствах осуществляют учет тех категорий граждан, которые имеют право на компенсацию в первую очередь. Мы для себя понимаем, что на первом этапе речь может идти где-то примерно о 25 тысячах семей, которые будут ожидать компенсации по первому компоненту”, — отметила Наталья Козловская.

Помощь будут получать в виде ваучеров в размере 2 млн грн, которые можно потратить на покупку жилья, инвестирование в его строительство, уплату первого взноса или погашение платежа по ипотеке.

Чтобы обеспечить первые 3700 семей ваучерами, в Минразвитии используют первый транш от Банка развития Совета Европы. В общей сложности на эту инициативу должны предоставить 180 миллионов долларов.

"Мы сейчас находимся в переговорах с этим банком, они достаточно эффективны. К тому же в Украине продолжается рассмотрение Закона Украины "О бюджете", мы рассчитываем, что в документе будут предусмотрены соответствующие расходы на это направление. И в-третьих, мы ведем переговоры, в том числе с Всемирным банком для того, чтобы привлечь их к финансированию этого направления. То есть, мы работаем над тем, чтобы обеспечить источник финансирования”, — рассказала о планах привлечения средств на программу заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Напомним, информация о том, что некоторые переселенцы из ВОТ смогут получить до 2 млн грн на покупку нового жилья, появилась еще в конце августа. Здесь расписано, кто сможет воспользоваться программой и каковы ее условия. И хотя постановление уже было принято, по состоянию на конец сентября 2025-го документ не был обнародован.