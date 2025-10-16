Какой размер пенсии у большинства украинцев: в ПФУ раскрыли цифры

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию свыше 10 тысяч платят 15% граждан. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Пенсии. Фото: из открытых источников

По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом: до 3000 гривен — 3,7%, 373 261 человек, средняя пенсия — 2 286,12 гривен, от 3001 до 4000 гривен — 31,6%, 3 220 307 человек, средняя пенсия — 3 342,38 гривен, от 4001 до 5000 гривен — 20,5%, 2 099 212 человек, средняя пенсия — 4 510,28 гривен, от 5001 до 10000 гривен — 29,1%, 2 972 167 человек, средняя пенсия — 6 861,24 гривен, более 10000 гривен — 15,0%, 1 534 695 человек, средняя пенсия — 15 752,55 гривен.

Средний размер пенсии на 1 октября 2025 года составил 6 436,79 гривны. Пенсии выросли на 647,74 гривны или на 11,2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 143 988 человек до 10 199 642 человек.

Стоит отметить, что ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться с середины 2024 года. По сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%. При этом потребительские цены в сентябре 2025 года были на 11,9% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 2%.

