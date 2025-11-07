Як Україна підготувалася до ударів РФ: скільки енергооб’єктів захищено бетоном

Україна має відключення та дефіцит світла. Звісно, безумовна вина у цьому країни-агресора, варто розуміти, що ще за рік до посилення ударів росіян жоден трансформатор, крім обладнання "Укренерго", не був захищений від ударів другим рівнем захисту. Про це екс-керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій в програмі "Рандеву".

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Володимир Кудрицький зауважив, що наразі є відключення у багатьох областях. Особливо гостро стоїть проблема на північних, східних та центральних регіонів України.

"Про що це свідчить? У нас дефіцит електроенергії. Але з 2023 року "Укренерго" займалося двома головними речами. Це захист своїх енергооб'єктів, своїх трансформаторів, найбільш важливих вузлів для магістральних мереж, якими керує "Укренерго". І ми говорили про те, що нам треба будувати розподілену генерацію. Станом на дату мого звільнення, окрім "Укренерго", ніхто трансформатори оцим другим рівнем, бетоном – від "Шахедів" не захистив", – зазначив екс-очільник "Укренерго".

Володимир Кудрицький наголосив, що ні трансформатори "Енергоатому", ні трансформатори "Центренерго", ні трансформатори обленерго, ніяких інших компаній не були захищені.

"Жоден трансформатор не був захищений. Зараз ситуація, наскільки я розумію, не набагато краща", – наголосив Кудрицький.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яка головна загроза відключення опалення: хто з українців першим зіткнеться з холодом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – повний колапс взимку: кому в першу чергу відключатимуть газ.



