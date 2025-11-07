Як Україна підготувалася до ударів РФ: скільки енергооб’єктів захищено бетоном

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна має відключення та дефіцит світла. Звісно, безумовна вина у цьому країни-агресора, варто розуміти, що ще за рік до посилення ударів росіян жоден трансформатор, крім обладнання "Укренерго", не був захищений від ударів другим рівнем захисту. Про це екс-керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій в програмі "Рандеву".
Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел
Володимир Кудрицький зауважив, що наразі є відключення у багатьох областях. Особливо гостро стоїть проблема на північних, східних та центральних регіонів України.
Володимир Кудрицький наголосив, що ні трансформатори "Енергоатому", ні трансформатори "Центренерго", ні трансформатори обленерго, ніяких інших компаній не були захищені.
Читайте також на порталі "Коментарі" — яка головна загроза відключення опалення: хто з українців першим зіткнеться з холодом.
Також видання "Коментарі" повідомляло – повний колапс взимку: кому в першу чергу відключатимуть газ.