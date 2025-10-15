Повний колапс взимку: кому в першу чергу відключатимуть газу

І влада всіх рівнів, і експерти попереджають про складну зиму — зі значними проблемами з газом та світлом. Прогнози різняться — від локальних обмежень до масштабних проблем.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що газового колапсу не прогнозує навіть колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Тобто такого, щоб взагалі не було газу, розповів він в інтерв'ю виданню Telegraf.

"Можуть бути в певні періоди обмеження тиску в якихось регіонах і тоді будуть обмежувати когось. Та я думаю, що промисловість, як завжди, а до населення не дійде. Тому я б зараз не лякав цим газовим колапсом. Категорично”, — зауважив народний депутат.

Щодо електропостачання, то Кучеренко зазначив, що не варто плутати блекаут і обмеження і навіть аварійні обмеження.

“Блекаут — це стихійне, неконтрольоване, катастрофічне розвантаження єдиної енергосистеми. Її розпадання на "острови", так звані. Це повністю стихійний процес по всій країні. Це було один раз: 23 листопада 2022 року в результаті ракетної атаки по генерації і мережах "Укренерго". Я не передбачаю глобального блекауту по Україні. Дуже малоймовірно, що буде блекаут”, — розповів народний депутат.

При цьому локальні аварії та аварійні відключення світла можуть бути в різних регіонах. За словами народного депутата, приміром у Чернігові обмеження будуть діяти ще достатньо довго.

“Там мережеві обмеження, туди потужність не можна передати через атаку на трансформаторну підстанцію. У кожному регіоні свої такі нюанси. Та це не блекаути. Це тимчасові незручності воєнного стану”, — підсумував народний депутат.

