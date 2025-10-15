Полный коллапс зимой: кому в первую очередь будут отключать газа

И власти всех уровней, и эксперты предупреждают о сложной зиме – со значительными проблемами с газом и светом. Прогнозы отличаются – от локальных ограничений до масштабных проблем.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что газовый коллапс не прогнозирует даже бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. То есть такого, чтобы вообще не было газа, рассказал он в интервью Telegraf.

"Могут быть в определенные периоды ограничения давления в каких-либо регионах и тогда будут ограничивать кого-либо. Но я думаю, что промышленность как всегда, а до населения не дойдет. Поэтому я бы сейчас не пугал этим газовым коллапсом. Категорически”, — отметил народный депутат.

Что касается электроснабжения, то Кучеренко отметил, что не стоит путать блэкауты и ограничения и даже аварийные ограничения.

"Блекаут — это стихийная, неконтролируемая, катастрофическая разгрузка единой энергосистемы. Ее распадение на "острова", так называемые. Это полностью стихийный процесс по всей стране. Это было один раз: 23 ноября 2022 года в результате ракетной атаки по генерации и сетям "Укрэнерго". Я не предполагаю глобального блэкаута по Украине. Очень маловероятно, что будет блэкаут”, – рассказал народный депутат.

При этом локальные аварии и аварийные отключения света могут быть в разных регионах. По словам народного депутата, например, в Чернигове ограничения будут действовать еще достаточно долго.

"Там сетевые ограничения, туда мощность нельзя передать из-за атаки на трансформаторную подстанцию. В каждом регионе свои такие нюансы. Но это не блэкауты. Это временные неудобства военного положения", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, изменятся ли настроения украинцев в условиях катастрофической зимы.



