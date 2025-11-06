Яка головна загроза відключення опалення: хто з українців першим зіткнеться з холодом

Зважаючи на те, що ворог не припиняє енергетичний терор, найбільша небезпека залишитися людям без тепла серед зими. Яка головна загроза вимкнення опалення? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Вимкнення опалення. Фото: з відкритих джерел

Містам потрібно мати план Б

Енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що в Україні вистачить газу для проходження опалювального сезону. Втім є ризик результативних атак ворога на об'єкти теплопостачання, через що частина українців потенційно може залишитися без тепла.

Експерт упевнений, що незважаючи на удари РФ по українському газовидобутку, теплопостачальні компанії матимуть достатньо блакитного палива для проходження зими. Водночас, експерт очікує, що до завершення опалювального сезону "газові сховища у нас будуть знову сухими".

"Набагато більшою є проблема атак на об’єкти теплопостачання. Тут дійсно є ризики. Вони об’єктивно існують. Атаки вже відбувалися і ще будуть. Тому зараз дуже важливо, аби міста, де системи центрального опалювання, мали план Б. Умовно в кожному мікрорайоні, кожному будинку мають бути розроблені плани на випадок руйнування ТЕЦ чи котельні, яка забезпечує певний район", — зауважив Харченко.

Він уточнив, що такі плани можуть, наприклад, передбачати перемикання системи теплопостачання та зниження температури теплоносія, "щоб удома не замерзли".

"Або, якщо це можливо, тримати певні резервні котельні чи мобільні котельні. Для них мають бути місця підключення у кожному мікрорайоні, щоб, якщо щось сталося, їх можна було б швидко підключити та надати таку теплову допомогу", — додав експерт.

Якщо відновити теплопостачання після ворожої атаки буде неможливо, то, за його словами, потрібно мати механізм порятунку системи теплопостачання будинків.

Найбільша небезпека для мешканців "хрущовок" чи "панелек"

Експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів в інтерв'ю "Телеграфу", що під час аварійних відключень опалення найбільш уразливими для проживання виявляються високі панельні будинки та п'ятиповерхівки.

"Першими замерзнуть вдома так звані "хрущовки" або "панельки". Там промерзання буквально йде на годинник. 36 годин – і до побачення. Ну нехай 48 годин якихось там уже залежить від вітру", — розповів експерт.

Після цього, за його словами, температура у квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду із системи опалення, щоб уникнути розриву труб та стояків. У такому стані будинок стає непридатним для життя.

