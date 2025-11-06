Яка головна загроза відключення опалення: хто з українців першим зіткнеться з холодом

Рубрики
Кравцев Сергей
Зважаючи на те, що ворог не припиняє енергетичний терор, найбільша небезпека залишитися людям без тепла серед зими. Яка головна загроза вимкнення опалення? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Вимкнення опалення. Фото: з відкритих джерел
Енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що в Україні вистачить газу для проходження опалювального сезону. Втім є ризик результативних атак ворога на об'єкти теплопостачання, через що частина українців потенційно може залишитися без тепла.
Експерт упевнений, що незважаючи на удари РФ по українському газовидобутку, теплопостачальні компанії матимуть достатньо блакитного палива для проходження зими. Водночас, експерт очікує, що до завершення опалювального сезону "газові сховища у нас будуть знову сухими".
Він уточнив, що такі плани можуть, наприклад, передбачати перемикання системи теплопостачання та зниження температури теплоносія, "щоб удома не замерзли".
Якщо відновити теплопостачання після ворожої атаки буде неможливо, то, за його словами, потрібно мати механізм порятунку системи теплопостачання будинків.
Експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів в інтерв'ю "Телеграфу", що під час аварійних відключень опалення найбільш уразливими для проживання виявляються високі панельні будинки та п'ятиповерхівки.
Після цього, за його словами, температура у квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду із системи опалення, щоб уникнути розриву труб та стояків. У такому стані будинок стає непридатним для життя.
