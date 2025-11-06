Какая главная угроза отключения отопления: кто из украинцев первыми столкнется с холодом

Рубрики
Кравцев Сергей
Учитывая то, что враг не прекращает энергетический террор, самая большая опасность остаться людям без тепла средь зимы. Какая главная угроза отключения отопления? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Отключение отопления. Фото: из открытых источников
Энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что в Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона. Впрочем, есть риск результативных атак врага на объекты теплоснабжения, из-за чего часть украинцев потенциально может остаться без тепла.
Эксперт уверен, что несмотря на удары РФ по украинской газодобыче теплоснабжающие компании будут иметь достаточно голубого топлива для прохождения зимы. В то же время эксперт ожидает, что к завершению отопительного сезона "газовые хранилища у нас будут снова сухими".
Он уточнил, что такие планы могут, например, предусматривать переключение системы теплоснабжения и снижение температуры теплоносителя, "чтобы дома не замерзли".
Если же восстановить теплоснабжение после вражеской атаки будет невозможно, то, по его словам, нужно иметь механизм спасения системы теплоснабжения домов.
Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал в интервью "Телеграфу", что во время аварийных отключений отопления наиболее уязвимыми для проживания оказываются высокие панельные дома и пятиэтажки.
После этого, по его словам, температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из системы отопления, чтобы избежать разрыва труб и стояков. В таком состоянии дом становится непригодным для жизни.
