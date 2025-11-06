Какая главная угроза отключения отопления: кто из украинцев первыми столкнется с холодом

Учитывая то, что враг не прекращает энергетический террор, самая большая опасность остаться людям без тепла средь зимы. Какая главная угроза отключения отопления? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Отключение отопления. Фото: из открытых источников

Городам нужно иметь план Б

Энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что в Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона. Впрочем, есть риск результативных атак врага на объекты теплоснабжения, из-за чего часть украинцев потенциально может остаться без тепла.

Эксперт уверен, что несмотря на удары РФ по украинской газодобыче теплоснабжающие компании будут иметь достаточно голубого топлива для прохождения зимы. В то же время эксперт ожидает, что к завершению отопительного сезона "газовые хранилища у нас будут снова сухими".

"Гораздо больше проблема атак на объекты теплоснабжения. Здесь действительно есть риски. Они объективно существуют. Атаки уже происходили и еще будут. Поэтому сейчас очень важно, чтобы города, где системы центрального отопления, имели план Б. Условно в каждом микрорайоне, каждом доме должны быть разработаны планы на случай разрушения ТЭЦ или котельной, которая обеспечивает определенный район", — отметил Харченко.

Он уточнил, что такие планы могут, например, предусматривать переключение системы теплоснабжения и снижение температуры теплоносителя, "чтобы дома не замерзли".

"Или, если это возможно, держать определенные резервные котельные или мобильные котельные. Для них должны быть места подключения в каждом микрорайоне, чтобы, если что-то произошло, их можно было бы быстро подключить и оказать такую тепловую помощь", — добавил эксперт.

Если же восстановить теплоснабжение после вражеской атаки будет невозможно, то, по его словам, нужно иметь механизм спасения системы теплоснабжения домов.

Самая большая опасность для жителей "хрущевок" или "панелек"

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал в интервью "Телеграфу", что во время аварийных отключений отопления наиболее уязвимыми для проживания оказываются высокие панельные дома и пятиэтажки.

"Первыми замерзнут дома так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально идет на часы. 36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра", — рассказал эксперт.

После этого, по его словам, температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из системы отопления, чтобы избежать разрыва труб и стояков. В таком состоянии дом становится непригодным для жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — реально ли ВСУ отбить Покровск: куда дальше двинутся россияне, если город падет.



