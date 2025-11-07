Как Украина подготовилась к ударам РФ: сколько энергообъектов защищено бетоном

Рубрики
Кравцев Сергей
У Украины есть отключение и дефицит света. Конечно, безусловная вина в этом страны-агрессора следует понимать, что еще за год до усиления ударов россиян ни один трансформатор, кроме оборудования "Укрэнерго", не был защищен от ударов вторым уровнем защиты. Об этом экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву".
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас есть отключение во многих областях. Особо остро стоит проблема на северных, восточных и центральных регионах Украины.
Владимир Кудрицкий подчеркнул, что ни трансформаторы "Энергоатома", ни трансформаторы "Центрэнерго", ни трансформаторы облэнерго, никакие другие компании не были защищены.
