Как Украина подготовилась к ударам РФ: сколько энергообъектов защищено бетоном

У Украины есть отключение и дефицит света. Конечно, безусловная вина в этом страны-агрессора следует понимать, что еще за год до усиления ударов россиян ни один трансформатор, кроме оборудования "Укрэнерго", не был защищен от ударов вторым уровнем защиты. Об этом экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву".

Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас есть отключение во многих областях. Особо остро стоит проблема на северных, восточных и центральных регионах Украины.

"О чем это говорит? У нас есть дефицит электроэнергии. Но с 2023 года "Укрэнерго" занималось двумя главными вещами. Это защита своих энергообъектов, своих трансформаторов, наиболее важных узлов для магистральных сетей, управляемых "Укрэнерго". И мы говорили о том, что нам нужно строить распределенную генерацию. По состоянию на дату моего увольнения, кроме "Укрэнерго", никто трансформаторы этим вторым уровнем, бетоном — от "Шахедов" не защитил", — отметил экс-глава "Укрэнерго".

Владимир Кудрицкий подчеркнул, что ни трансформаторы "Энергоатома", ни трансформаторы "Центрэнерго", ни трансформаторы облэнерго, никакие другие компании не были защищены.

"Ни один трансформатор не был защищен. Сейчас ситуация, насколько я понимаю, не намного лучше", – подчеркнул Кудрицкий.

