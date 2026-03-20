«Я б це зробив за 2 секунди»: чому Трамп досі не завершив військову операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б завершити військову операцію проти Ірану "за дві секунди", однак не роблять цього з міркувань стриманості.

Військова операція США проти Ірану

Він також додав, що в Ірані нібито вже "знищено все, що можна знищити".

Ці заяви прозвучали на тлі повідомлень у ЗМІ про інцидент із американським винищувачем F-35 на Близькому Сході.

Зокрема, за даними CNN, іранські сили вперше могли уразити такий літак, після чого він здійснив екстрену посадку на американській базі в регіоні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Ситуація навколо Ірану та військових дій у регіоні залишається напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п резидент США Дональд Трамп прокоментував, чому союзників не попередили про атаку на Іран, заявивши, що це було зроблено навмисно.

Під час спілкування з журналістами його запитали, чому такі країни, як Японія, не були заздалегідь поінформовані про початок бойових дій.

У відповідь Трамп заявив, що операція проводилася раптово, щоб зберегти ефект несподіванки. Він також зробив іронічне зауваження, згадавши атаку на Перл-Гарбор під час Другої світової війни, поставивши зустрічне питання журналісту. За інформацією Bloomberg, хоча сам Трамп сприйняв свою репліку з посмішкою, реакція японської сторони була стриманою. Зокрема, прем’єрка Японії Санае Такаїті не підтримала жарт і відреагувала стримано.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Росії Володимир Путін вручив державні нагороди російським паралімпійцям та прокоментував повернення країни до міжнародних спортивних змагань під національною символікою.

