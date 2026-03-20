«Я б це зробив за 2 секунди»: чому Трамп досі не завершив військову операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б завершити військову операцію проти Ірану "за дві секунди", однак не роблять цього з міркувань стриманості.
Він також додав, що в Ірані нібито вже "знищено все, що можна знищити".
Ці заяви прозвучали на тлі повідомлень у ЗМІ про інцидент із американським винищувачем F-35 на Близькому Сході.
Зокрема, за даними CNN, іранські сили вперше могли уразити такий літак, після чого він здійснив екстрену посадку на американській базі в регіоні.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Ситуація навколо Ірану та військових дій у регіоні залишається напруженою.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп прокоментував, чому союзників не попередили про атаку на Іран, заявивши, що це було зроблено навмисно.
Під час спілкування з журналістами його запитали, чому такі країни, як Японія, не були заздалегідь поінформовані про початок бойових дій.
У відповідь Трамп заявив, що операція проводилася раптово, щоб зберегти ефект несподіванки. Він також зробив іронічне зауваження, згадавши атаку на Перл-Гарбор під час Другої світової війни, поставивши зустрічне питання журналісту. За інформацією Bloomberg, хоча сам Трамп сприйняв свою репліку з посмішкою, реакція японської сторони була стриманою. Зокрема, прем’єрка Японії Санае Такаїті не підтримала жарт і відреагувала стримано.
