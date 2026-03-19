«Хотіли зробити сюрприз»: скандальна відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував, чому союзників не попередили про атаку на Іран, заявивши, що це було зроблено навмисно.
Трамп про атаку на Іран
Під час спілкування з журналістами його запитали, чому такі країни, як Японія, не були заздалегідь поінформовані про початок бойових дій.
У відповідь Трамп заявив, що операція проводилася раптово, щоб зберегти ефект несподіванки.
Він також зробив іронічне зауваження, згадавши атаку на Перл-Гарбор під час Другої світової війни, поставивши зустрічне питання журналісту.
За інформацією Bloomberg, хоча сам Трамп сприйняв свою репліку з посмішкою, реакція японської сторони була стриманою. Зокрема, прем’єрка Японії Санае Такаїті не підтримала жарт і відреагувала стримано.
