«Хотіли зробити сюрприз»: скандальна відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував, чому союзників не попередили про атаку на Іран, заявивши, що це було зроблено навмисно.

Трамп про атаку на Іран

Під час спілкування з журналістами його запитали, чому такі країни, як Японія, не були заздалегідь поінформовані про початок бойових дій.

У відповідь Трамп заявив, що операція проводилася раптово, щоб зберегти ефект несподіванки.

Він також зробив іронічне зауваження, згадавши атаку на Перл-Гарбор під час Другої світової війни, поставивши зустрічне питання журналісту.

За інформацією Bloomberg, хоча сам Трамп сприйняв свою репліку з посмішкою, реакція японської сторони була стриманою. Зокрема, прем’єрка Японії Санае Такаїті не підтримала жарт і відреагувала стримано.



Президент Росії Володимир Путін вручив державні нагороди російським паралімпійцям та прокоментував повернення країни до міжнародних спортивних змагань під національною символікою.

Під час церемонії він заявив, що задоволений тим, що прапор і гімн РФ знову представлені на міжнародній арені. Раніше Паралімпійський комітет ухвалив рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні під національними прапорами. Це стане першим таким випадком із 2014 року. Водночас збірна України разом із понад десятком інших країн-партнерів бойкотувала офіційні церемонії відкриття та закриття Ігор на знак протесту проти такого рішення.

Окремо увагу привернула ситуація з українським скелетоністом В’ячеславом Гераскевичем. Його дискваліфікували після того, як він розмістив на своєму шоломі фото українських спортсменів, загиблих внаслідок російської агресії. Міжнародний олімпійський комітет розцінив цю акцію як політичну.

