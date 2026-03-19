«Хотели сделать сюрприз»: скандальный ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему союзников не предупредили об атаке на Иран, заявив, что это было сделано намеренно.

Во время общения с журналистами его спросили, почему такие страны как Япония не были заранее информированы о начале боевых действий.

В ответ Трамп заявил, что операция производилась внезапно, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Он также сделал ироническое замечание, вспомнив атаку на Перл-Гарбор во время Второй мировой войны, задав встречный вопрос журналисту.

По информации Bloomberg, хотя сам Трамп принял свою реплику с улыбкой, реакция японской стороны была сдержанной. В частности, премьер Японии Санаэ Такаити не поддержала шутку и отреагировала сдержанно.



