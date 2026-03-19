Путін дуже задоволений: що сталося
Путін дуже задоволений: що сталося

Путін вручив нагороди російським паралімпійцям

19 березня 2026, 20:56
Ткачова Марія

Президент Росії Володимир Путін вручив державні нагороди російським паралімпійцям та прокоментував повернення країни до міжнародних спортивних змагань під національною символікою.

Під час церемонії він заявив, що задоволений тим, що прапор і гімн РФ знову представлені на міжнародній арені.

Раніше Паралімпійський комітет ухвалив рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні під національними прапорами. Це стане першим таким випадком із 2014 року.

Водночас збірна України разом із понад десятком інших країн-партнерів бойкотувала офіційні церемонії відкриття та закриття Ігор на знак протесту проти такого рішення.

Окремо увагу привернула ситуація з українським скелетоністом В’ячеславом Гераскевичем. Його дискваліфікували після того, як він розмістив на своєму шоломі фото українських спортсменів, загиблих внаслідок російської агресії.

Міжнародний олімпійський комітет розцінив цю акцію як політичну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії з’явилась інформація про госпіталізацію z-блогера Іллі Ремесла після його публічних заяв із критикою Володимира Путіна.
Раніше він оприлюднив допис, у якому заявив, що Путін не є легітимним президентом, має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності як воєнний злочинець. Про госпіталізацію повідомив інший російський блогер. За його словами, Ремесла направили до психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі. За даними російських медіа, його помістили у відділення, яке спеціалізується на пацієнтах із першими проявами психотичних розладів. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. На тлі цього випадку в інформаційному просторі знову згадують практику використання психіатрії як інструменту тиску, яка застосовувалася в СРСР щодо інакодумців.



Джерело: https://t.me/novynylive/186830
