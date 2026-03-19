Война с Россией Путин очень доволен: что произошло
Путин очень доволен: что произошло

Путин вручил награды российским паралимпийцам

19 марта 2026, 20:56
Ткачова Марія

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам и прокомментировал возвращение страны в международные спортивные соревнования под национальной символикой.

Во время церемонии он заявил, что доволен тем, что флаг и гимн РФ снова представлены на международной арене.

Ранее Паралимпийский комитет принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине под национальными флагами. Это станет первым подобным случаем с 2014 года.

В то же время сборная Украины вместе с более чем десятком других стран-партнеров бойкотировала официальные церемонии открытия и закрытия Игр в знак протеста против такого решения.

Отдельное внимание привлекла ситуация с украинским скелетонистом Вячеславом Гераскевичем. Его дисквалифицировали после того, как он разместил на своем шлеме фото украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

Международный олимпийский комитет расценил эту акцию как политическую.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России появилась информация о госпитализации z-блогера Ильи Ремесла после его публичных заявлений с критикой Владимира Путина.
Ранее он обнародовал сообщение, в котором заявил, что Путин не является легитимным президентом, должен уйти в отставку и быть привлечен к ответственности как военный преступник. О госпитализации сообщил другой российский блоггер. По его словам, Ремесла направили в психбольницу №3 в Санкт-Петербурге. По данным российских медиа, его поместили в отделение, специализирующееся на пациентах с первыми проявлениями психотических расстройств. Пока официального подтверждения этой информации нет. На фоне этого случая в информационном пространстве снова упоминают практику использования психиатрии как инструмента давления, применявшуюся в СССР в отношении инакомыслящих.



Источник: https://t.me/novynylive/186830
