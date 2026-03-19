Путин очень доволен: что произошло

Ткачова Марія
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам и прокомментировал возвращение страны в международные спортивные соревнования под национальной символикой.
Путин на награждении российских паралимпийцев
Во время церемонии он заявил, что доволен тем, что флаг и гимн РФ снова представлены на международной арене.
Ранее Паралимпийский комитет принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине под национальными флагами. Это станет первым подобным случаем с 2014 года.
В то же время сборная Украины вместе с более чем десятком других стран-партнеров бойкотировала официальные церемонии открытия и закрытия Игр в знак протеста против такого решения.
Отдельное внимание привлекла ситуация с украинским скелетонистом Вячеславом Гераскевичем. Его дисквалифицировали после того, как он разместил на своем шлеме фото украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.
Международный олимпийский комитет расценил эту акцию как политическую.